У Музеї Голодомору презентували виставку вишиванок з унікальними історіями

У Національному музеї Голодомору-геноциду відкрили виставку вишитих сорочок з унікальною історією. На виставці представлені вишиті сорочки періоду Голодомору – загалом їх 11 в експозиції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Одну з вишиванок надала для виставки Анна Ткач – дружина військовослужбовця ЗСУ Дмитра Нєкіпєлова, який зник безвісти в травні 2022 року під Авдіївкою. «Цю сорочку виткала і вишила для свого чоловіка Степана моя прабабуся Христина. Потім вишиванка перейшла у спадок до його сина Іллі, мого дідуся, а далі – вже до його сина Володимира, мого батька. Синів у мого тата не було, тож сорочку передали моєму чоловіку. Згодом я вирішила, що родинна сорочка має бути в музеї. Як символічне нагадування про нашу непросту історію: її перші власники пережили Голодомор, а через 90 років той самий ворог знову прийшов нас знищити”, – сказала жінка.

Один із найцінніших експонатів — сорочка з с. Перекопівка Роменського району Сумської області, яку Агафія Чуб вишила у 1920-их роках на власне весілля. Жінка померла у 1930 році. Рятуючи під час Голодомору двох доньок, чоловік Агафії усі вишиті речі та коштовності виміняв на продукти – залишив тільки весільну сорочку дружини, яку дуже кохав. Їхня донька Ганна Аврамівна Омельяненко (Чуб) передала родинну реліквію до Музею Голодомору.

Також в експозиції представлені унікальні сорочки, що були знайдені у с. Єрківці Бориспільського району Київської області. Артефактами із власної колекції поділився колекціонер старожитностей з Полтавщини, засновник Етнографічної збірки “Древо” Едуард Крутько.

В експозиції є і сучасна вишиванка – це дитяча сорочка, яку вишила для свого онука жінка з Харківщини.

Пам’ятник жертвам Голодомору «Гірка пам’ять дитинства» до Дня вишиванки також був одягнений у вишиту сорочку. Її пошила Майстерня етноодягу I TELL YOU з міста Ірпінь.