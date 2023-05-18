Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

Сьогодні, 18 травня, удень окупанти обстріляли Харківську область.

Про це повідомив голова ОВА Олєг Синєгубов.

Попередньо, «приліт» зафіксували у селі Циркуни Харківського району. Там є влучання у приватний житловий будинок.

Відомо, що загинула одна людина, ще двоє цивільних отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Також в ОВА раніше повідомляли, що під завалами може перебувати людина.

На місці працюють всі екстрені служби. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Як зазначають в ОВА окупанти вже вдруге за добу обстрілюють Циркуни. Так, уночі ворог вдарив з С-300, ракета поцілила в землю. Обійшлося без жертв, пошкоджений приватний автомобіль.

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