СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував окупантів під час захоплення Ізюма

Служба безпеки викрила на Харківщині священнослужителя московського патріархату, який публічно виправдовував воєнні злочини окупантів.

Про це повідомили в СБУ.

Під час окупації Ізюмського регіону клірик «на власному прикладі» закликав місцевих жителів підтримувати росіян.

Він публічно заявив, що релігійна громада підпорядковується тільки російській РПЦ. Так, священнослужитель сам написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» до регіону. Ці товари зловмисник використовував, аби забезпечити «лояльності» жителів до окупантів.

Також фігурант неодноразово виступав для кремлівських ЗМІ, які приїздили до захопленого Ізюма.

Правоохоронці повідомили клірику про підозру за виправдовування агресії рф проти України. Йому обирають запобіжний захід, розслідування триває. Священнослужителю загрожує до восьми років ув’язнення.

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