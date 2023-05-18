Українські захисники прорвали оборону рф на околицях Бахмута — третя ОШБ

Третя штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ заявила, що провела наступальні дії на західних околицях Бахмута,

Про це повідоми у Telegram-каналі бригади.

«Ширина смуги прориву склала 2000м, а глибина — 700м», — йдеться в повідомленні.

Бійці зазначають, що таким чином створили плацдарм для подальшого контрнаступу.

Відомо, що про щонайменше півсотні ліквідованих окупантів, ще близько 100 — «300-х», чотирьох росіян взяли у полон. Також ліквідовано резерви ворога на напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

Штурмові дії провели бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.