У Києві не відкриватимуть пляжний сезон

Цьогоріч у Києві не планують відкривати пляжний сезон. Киянам та гостям столиці рекомендують не відвідувати пляжі.

Таке рішення пояснюють відсутністю укриттів, повідомили у КМДА.

«Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва», — йдеться в повідомленні.

Додають, що на тлі постійних атак росіян на столицю варто неухильно дотримуватись вимог безпеки.

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