За день бійці СБУ «відмінусували» 11 одиниць техніки росіян (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки за добу знищили 11 одиниць військової техніки окупантів.
Відео роботи бійців показали у СБУ.
«Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій «А» щодня відправляють «до Кобзона» колони росіян разом із танками і гарматами», — зазначають у повідомленні.
Так, за добу спецпризначенцям вдалося знищили:
- САУ «МСТА-С»
- танк
- БМП-3
- протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра»
- РЕБ
- 6 одиниць транспортної техніки
- 15 загарбників
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