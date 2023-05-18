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За день бійці СБУ «відмінусували» 11 одиниць техніки росіян (відео)

18.05.2023

Спецпризначенці Служби безпеки за добу знищили 11 одиниць військової техніки окупантів.

Відео роботи бійців показали у СБУ.

«Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій «А» щодня відправляють «до Кобзона» колони росіян разом із танками і гарматами», — зазначають у повідомленні.

Так, за добу спецпризначенцям вдалося знищили:

  • САУ «МСТА-С»
  • танк
  • БМП-3
  • протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра»
  • РЕБ
  • 6 одиниць транспортної техніки
  • 15 загарбників

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