ВЛК до кінця травня перейдуть на електронні черги в усіх шпиталях

До кінця травня військово-лікарські комісії перейдуть на електронні черги в усіх військових шпиталях України.

Про це на брифінгу заявила Оксана Горбач, представниця Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

«Не потрібно буде приходити о п’ятій ранку до військового госпіталю. Потрібно буде просто записатися через електронний портал, де можна побачити графік прийому до конкретного лікаря чи військово-лікарської комісії, і, маючи конкретний день і час, прийти і пройти ВЛК, не чекаючи під дверима по декілька годин», — розповіла посадовиця.

Вона додала, що такі електронні черги вже функціонують у п’яти містах України — Києві, Харкові, Львові, , Вінниці й Одесі.

За словами Горбач, електронний документообіг запровадили, щоб військовим не доводилося зайвий раз відвідувати частину, аби отримувати документи.

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