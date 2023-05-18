У YouTube зʼявиться 30-секундна реклама, яку не можна пропустити

Найближчим часом YouTube запровадить на телевізорах 30-секундну рекламу без можливості пропустити її.

Ролики будуть із QR-кодами для переходу на сторінки брендів, пише The Verge.

У компанії повідомляють, користувачам показуватимуть одне 30-секундний ролик замість двох послідовних по 15-секундних. Втім, про те, що коротша реклама повністю зникне не йдеться.

Рекламодавці зможуть запускати 30-секундні оголошення через YouTube Select, яка орієнтована на 5% найпопулярнішого контенту на платформі.

Нововведення пов’язані з тим, що зі слів компанії, 70% показів YouTube Select відбуваються із телевізорів.

Також YouTube почне тестувати рекламу, яка відображається на паузі перегляду. Як пише видання, таке оголошення відображатиметься як банер навколо відео, його можна буде закрити спеціальною кнопкою.

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