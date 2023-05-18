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У Києві перейменували кілька станцій метро

18.05.2023

Сьогодні, 18 травня, депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

Станція метро «Дружби народів» відтепер стала «Звіринецькою» на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі. А станція «Площа Льва Толстого» отримала назву «Площа Українських героїв».

Депутати Київради також підтримали рішення перейменувати одну з майбутніх зупинок «підземки», які будуються на Виноградарі. Мова йде про проєктну станцію метро «Проспект Правди», яку перейменували на «Варшавську» з метою вшанування Варшави – міста-побратима Києва. До того ж майбутня станція метрополітену розташована поруч з Варшавським житловим масивом.

Нагадаємо, за нові назви цих станцій столичної підземки кияни голосували у середині січня 2023 року.

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