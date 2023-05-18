Норвегія передає Україні до восьми РСЗВ M270 та три радари для виявлення артилерії

Норвегія відправляє українським військам до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності M270 та три радари для виявлення ворожої польової артилерії Arthur.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам після зустрічі з британським колегою Беном Воллесом.

«Це значний внесок в українську оборону та демонструє рішучість наших урядів разом підтримувати український народ», — підкреслив норвезький міністр.

Поставки цієї зброї проводяться в тісній співпраці зі Сполученим Королівством.

«Є значні внески в українську оборону, які демонструють рішучість наших урядів разом підтримувати український народ», — наголосив політик.

Велика Британія та Норвегія домовилися продовжувати та посилювати військову допомогу нашій державі. Зокрема, норвезька сторона планує влітку подвоїти кількість інструкторів для навчання українських військових на британській території.

Американські MLRS M270 є універсальними пусковими системами: вони здатні виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км. MLRS можна одночасно завантажувати 12 ракетами.

А Arthur — це мобільний радар, призначений для виявлення польової артилерії противника з метою її подальшого ураження. Система була розроблена у співпраці між збройними силами Норвегії та Швеції.

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