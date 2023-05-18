19 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 19 травня

Сьогодні у Туреччині — День пам’яті Ататюрка, молоді та спорту. Його відзначають у річницю промови Мустафи Кемаля в Самсуні перед молоддю 19 травня 1919 року, що вважається початком війни за незалежність Туреччини. Пізніше Мустафа Кемаль, який не знав точно свій день народження, обрав цю дату як день, коли він народився.

Свято вперше відзначили 24 травня 1935 року як День Ататюрка. Того дня у Стамбулі футбольні команди «Галатасарай» та «Фенербахче» спільно з іншими спортсменами влаштували день спорту. За кілька сісяців на спортивному конгресі вирішили відзначати 19 травня Свято молоді та спорту. Нарешті, після державного перевороту у Туреччині 12 вересня 1980 року свято 19 травня отримало нову офіційну назву День пам’яті Ататюрка, День молоді та спорту.

У Фінляндії — День військового прапора.

У Греції — День пам’яті жертв геноциду.

У В’єтнамі — День народження Хо Ши Міна.

У Киргизстані — День матері.

А ще сьогодні — Всесвітній день боротьби з гепатитом.

Яке релігійне свято 19 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять праведного Йова Багатостраждального.

Йов жив приблизно у 2000—1500 роках до Різдва Христова на схід від Палестини у землі Уц (Північна Аравія). Про цього праведника оповідає Книга Йова в Біблії.

За переказами, Йов вів благочинне, справедливе життя, за що Бог дав йому великі блага — семеро синів, сотні голів великої рогатої худоби і тисячі дрібної. Проте диявол став зводити наклеп перед Богом на праведного Йова. І Бог послав Йову страждання: його сини загинули, худобу вкрали розбійники, страшний вітер зруйнував дім

Йов на це лише сказав: «Господь дав, Господь і взяв: нехай буде ім’я Господнє благословенне».

Далі Йова вразила проказа, а його друзі звинуватили праведника у гріхах. Проте і після цього Йов не відвернувся від Господа. І за це Він нагородив Йова: повернув здоров’я і дав навіть більше худоби, ніж було. Йов прожив ще сто сорок років у пошані, благочестиво і щасливо.

День ангела 19 травня

Іменини в цей день святкують Денис, Міхей.

Які історичні події стались 19 травня

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого Анну Ярославну.

1536 — у Лондоні обезголовили Анну Болейн, дружину Генріха VIII, за сфабрикованим звинуваченням у «державній та подружній зраді».

1568 — шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред’явила свої права на англійський престол, запроторили до в’язниці.

1649 — Англія проголошена республікою.

1798 — розпочався Єгипетський похід Наполеона.

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі викрали дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2018 — весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Хто народився 19 травня

1593 — Якоб Йорданс, фламандський художник.

1762 — Йоганн Ґотліб Фіхте, німецький філософ.

1890 — Хо Ші Мін, в’єтнамський революціонер, політик, президент В’єтнаму (1945—1969).

1945 — Піт Таунсенд, британський музикант, лідер гурту The Who.

1946 — Мікеле Плачідо, італійський актор.

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