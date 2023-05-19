Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2023 року

Станом на 19 травня ворог продовжує зосереджуватись на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За добу противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогню росіян з мінометів та артилерії зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступ, тривають важкі бої. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Протягом доби, що минула, завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки. В той же час, ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема це Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області. Обстріляв населені пункти. Серед них — Бурлацьке Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Знищено 21 ракету, а також вісім ворожих БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи, ЗРК противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

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