США дозволять союзникам передавати F-16 Україні — CNN

Вашингтон повідомив європейським партнерам, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Зазначають, що Білий дім готовий ухвалити таке рішення через тиск з боку представників Конгресу США та союзників на тлі посилання російських атак.

Видання повідомляє, що офіційним особам Білого дому наразі не відомо про будь-які офіційні запити будь-кого із союзників щодо передачі Україні F-16. Також посадовці Держдепу США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібної передачі, не отримували вказівок приступити до роботи.

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі коментувати можливість перердачі Україні винищувачів F-16 відмовився. Але він зазначив, що Сполучені Штати розглядають «майбутні можливості».

Раніше Chas News розповідав, що відомо про винищувачі F-16, які хоче отримати Україна.

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