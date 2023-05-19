Вибухи на Львівщині: сили ППО знищили над областю п’ять «Шахедів»

У ніч на 19 травня українська протиповітряна оборона знищила над Львівською областю п’ять іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПвК «Захід» знищили над Львівщиною 5 бойових дронів «шахедів». Ще один ліквідували над іншою областю на заході України», — йдеться в повідомленні.

Уламки не спричинили руйнувань у області, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що загалом у ніч проти 19 травня сили ППО збили три ракети та 16 ударних дронів.

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