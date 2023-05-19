Бідкаються через збиття ракет: в ООН висміяли засідання Радбезу, скликане рф

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на поствки західної зброї та збиття своїх ракет в Україні.

Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Лавровці зажадали скликання Радбезу ООН поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, «винахідники-зрадники» яких вже на нарах. Хоча судячи з успіхів лавровців, там вже мали бути вони самі», — написав Кислиця.

Засідання Радбезу ООН розпочалося учора, 18 травня, о 22:00 за київським часом. Росія скликала його після того, як українська ППО збила шість ракет «Кинджал» з системи Patriot. Країна-агресорка незадоволена постачанням Україні західної зброї.

На засіданні Кислиця заявив, що у путіна залишилось два шляхи — здатися або повторити долю Гітлера, пише «Укрінформ»

«У рашистського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року», — сказав український представник.

Він наголосив, що Україна боротиметься, «доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки в Україні».

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