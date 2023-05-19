Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн — РНБО

Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Ради нацбезпеки України.

Водночас перед заявою секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону повідомив, що президент візьме участь особисто.

«Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 — Прим. ред.) не буде присутній. Ми впевнені, що наш президент буде знаходитись там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни», — сказав Данілов.

Він натякнув, що Зеленський буде присутній на саміті в Японії особисто.

«Там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою для того, щоб відстоювати саме наші інтереси – надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни», — сказав секретар РНБО.

В Офісі президента присутність Зеленського на саміті наразі не коментували.

Саміт лідерів G7 розпочинається сьогодні, 19 травня, в японському місті Хіросіма. Раніше уряд країни повідомляв, що Зеленський з’явиться на ньому онлайн. Втім, згодом агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що український президент візьме участь особисто.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.