Уламки російських ракет вказують на те, що вони щойно зійшли з конвеєра — ГУР

Росія почала використовувати для атак по Україні нещодавно виготовлені ракети.

Про це представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів у матеріалі «РБК-Україна».

За його словами, окупанти вичерпали значний запас ракетного озброєння, але їм вдалось налагодити виробництво попри санкції.

«Уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року», — розповів Скібіцький.

Зараз росіяни в змозі виготовляти таку кількість ракет на місць:

25 «Калібрів»;

35 Х-101;

два «Кинджали»;

до п’яти балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М».

Зараз ціль російських обстрілів — зірвати плани України та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії. Окупанти намагаються не тільки вивести з ладу ППО, а й цілити по пунктах управління, шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, військ.

Також у розвідці припускають, що росіяни активізували обстріли міст, аби змусити військових відтягнути ППО від лінії фронту.

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