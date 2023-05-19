Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про нові санкції щодо Росії, спрямовані проти передових військових технологій і чинних «джерел доходів» Москви.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Радіо Свобода“.
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Санкції запроваджені щодо 86 російських громадян та юридичних осіб. Серед них компанії, пов’язані з викраденням українського зерна, розробкою військових технологій, постачанням російських енергоносіїв, а також банки.
Обмежувальні заходи запроваджені проти 24 росіян та компаній, повʼязаних із транспортними послугами. До списку включені Pawell Shipping Co та Державна зернова корпорація, яких британська влада звинувачує у «систематичному розкраданні українського зерна». Під санкції потрапили і шість російських судноплавних компаній, повʼязаних із «Совкомфлотом».
До списку санкцій Лондона включені девʼять організацій, повʼязаних із «Росатомом», які виробляють матеріали та технології, в тому числі лазери, і безпосередньо фінансуються державою. Також санкції розширені щодо енергетичного, металургійного, оборонного та фінансового секторів.
У британському уряді заявили, що активи Росії залишаться замороженими доти, доки Москва не погодиться заплатити за збитки, завдані нею Україні.
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