Підрив залізниці в Криму порушить постачання ракет флоту росії — британська розвідка

Підрив залізниці в окупованому Криму може порушити постачання зброї агресору.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Британії.

Нагадаємо, вранці 18 травня невідомі підірвали залізничні колії. Тоді з рейок зійшли 8 вагонів, 5 з яких перевернулися. У результаті пошкодження 50 метрів колій призупинено сполученням між Сімферополем та Севастополем.

У британській розвідці зазначають, що це єдина гілка залізниці, яка веде до Севастополя, де базується Чорноморський флот рф.

Окупанти намагатимуться якомога швидше відремонтувати сполучення. Але пошкодження порушить постачання зброї росіянам, в тому числі і крилатих ракет «Калібр» для флоту.

«Будь-яка диверсія у цій чутливій області ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захищати іншу ключову інфраструктуру у Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни росії в Україні», — йдеться у зведенні.

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