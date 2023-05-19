Російські військові зміцнюють оборонні позиції на території ЗАЕС — Reuters

Останні кілька тижнів російські військові зміцнюють оборонні позиції на території Запорізької АЕС та навколо неї.

Про це із посиланням на чотирьох свідків повідомляє Reuters.

Навколо станції викопали нові траншеї та заклали більше мін. Камери спостереження спрямовані в бік підконтрольної Україні території. Також окупанти ще кілька місяців тому облаштували вогневі позиції на дахах деяких будівель станції.

Про ситуацію на ЗАЕС розповіли два українці, які працюють там, та два інші мешканці міста Енергодар. Люди говорили на умовах анонімності через побоювання за свою безпеку.

Кілька тижнів тому стало відомо, що псевдокерівники Запорізької АЕС хочуть масово піти у «відпустку». Вони бояться контрнаступу ЗСУ.

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