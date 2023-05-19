Українські сили збили літак РФ за допомогою Patriot – CNN

Українські війська збили щонайменше один російський літак за допомогою ЗРК Patriot – зазначає CNN. Здебільшого такі літаки тримаються за оборонними лініями РФ, і це ускладнює протидію їм за допомогою менш далекобійних систем.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.
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За останні тижні українські війська збили щонайменше один російський літак за допомогою зенітно-ракетного комплекту (ЗРК) Patriot. Про це у п’ятницю, 19 травня, повідомляє CNN із посиланням на слова представників міноборони США та Конгресу.
Літак, у який поцілив ЗРК Patriot, був на бойовому курсі, щоб здійснити ракетний удар по території України, зазначили джерела видання. Здебільшого такі літаки тримаються за оборонними лініями РФ, і це ускладнює для України протидію їм за допомогою менш далекобійних систем, як-от NASAMS, пише CNN.
Окрім того, співрозмовники видання наголосили, що Україна має право самостійно вирішувати, коли і як залучати передані їй Patriot для протидії російські агресії.
Деякі співробітники Конгресу вважають, що сучасні винищувачі (як-от F-16 – Ред.) допомогли б Україні легше вражати російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси Patriot, які призначені для перехоплення балістичних ракет. Втім деякі американські офіційні особи скептично ставляться до цього аргументу і зазначають, що Росія має ЗРК , які легко можуть збивати винищувачі F-16. На їхню думку, саме через це Україна не виконує чимало повітряних місій з тими винищувачами, які вже має.
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