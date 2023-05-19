Міністр оборони Великої Британії попередив про загрозу глобального конфлікту

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західні країни стоять перед загрозою ширшого глобального конфлікту з росією та Китаєм до кінця десятиліття.

Про це повідомляє Financial Times.

Він назвав підготовку до оборони першочерговим завданням для багатьох західних країн.

«До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, і оборона буде більш важливою для нашого життя. Я думаю, що конфлікт наближається, неважливо, гарячий він чи холодний, — його видно. Я думаю, що наближається конфлікт із цілим рядом супротивників у всьому світі», — заявив Воллес.

Міністр також згадав про загрозу «підйому Китаю» та зростання екстремізму в Африці. На думку Воллеса, зараз світ бачить кінець «аномального періоду [миру] після холодної війни».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.