20 травня, співробітники українських банків відзначають своє професійне свято – День банківського працівника України.

Традиційно, цього дня банківські службовці приймають офіційні привітання від посадовців, клієнтів та колег.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас гарні привітання та побажання з Днем банківського працівника.

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Привітання з Днем банківського працівника 2023 Привітання з Днем банківського працівника 2023 Картинки з Днем банкіра 2023

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З Днем банківського працівника! Міцного здоров’я вам, взаєморозуміння та злагоди і нехай кожен новий день дарує Вам радість життя, втілює надії та сподівання краще.

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Прийми привітання з професійним святом від тих, хто всім серцем вірить в твій успіх! Зі святом!

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Вірші, побажання з Днем банкіра

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Без грошей жити не може цей світ,

Як людина не може без надії.

І давня професія – банкір

Сьогодні актуальна і важлива.

Пройдуть роки і зміниться наш світ,

Зникнути можуть міста і країни,

Але давня професія – банкір

На службі людям буде невпинно.

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Привітання з Днем банківського працівника 2023

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З Днем банкіра, прийми мої вітання! Нехай буде завжди повний твій гаманець і в житті нехай буде щастя!

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Ви, як істинний банкір,

Дуже пунктуальні.

Відкритий особливий світ

Все для вас реально.

Вам здоров’я і любові

Колектив бажає.

З днем банкіра від душі

У свято вітає!

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Привітання з Днем банківського працівника у прозі Картинки з Днем банківського працівника, з Днем банкіра 2023 Картинки з Днем банківського працівника, з Днем банкіра 2023 З Днем банкіра 2023 Привітання з Днем банківського працівника 2023 Привітання з Днем банківського працівника 2023

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Великий день оспівують на всіх кутах,

І банківських службовців сьогодні вітають!

Посмішки світяться в їх радісних очах,

Шампанське в келихи розливають.

І всі слова сьогодні тільки Вам,

Хай вічно тривають радості хвилини.

Сьогодні люди ходять в банк як у храм,

В якому трудяться ангели валюти.

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Банківська сфера – немов темний ліс,

Якщо немає знань – краще і не лізь!

Бо тільки – найкращий ас,

У банківській роботі – вам покаже клас!

Банківський працівник – майстер на всі сто,

Знає досконально, шануйте ви його!

Позики та відсотки, курси всіх валют,

Будь-кого заплутають та тільки не його!

Бажаємо радості, щастя і любові!

Крапельку безумства – у банківській крові!

Нехай завжди сміються – серце і душа,

Багато вам здоров’я, щастя навіки!

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Привітання з Днем банківського працівника 2023

Привітання з Днем банківського працівника 2023

Привітання з Днем банківського працівника 2023

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Вітаю з Днем банківського працівника! Бажаю тобі скоріше досягти вершини і пізнати всі радощі світу!

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Я працівників банку сьогодні вітаю,

І в їх особливий день щиро побажаю,

Радісних буднів, і щоб жити в достатку,

Щоб всі справи завжди були в порядку.

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Картинки з Днем банківського працівника 2023 Картинки , вірші з Днем банкіра 2023 Привітання з Днем банківського працівника 2023

Привітання з Днем банківського працівника 2023

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Прийміть найкращі вітання з нагоди професійного свята – Дня банківського працівника! Дозвольте побажати Вам плідної праці та творчого натхнення, нескінченної життєвої енергії, нових досягнень на благо вам. Особистого щастя і здоров’я.

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Вітаємо Зі святом! Дякуємо Вам за те, що Ви є і бажаємо Вам і надалі вдосконалювати Вашу професійну майстерність

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Привітання з Днем банківського працівника 2023

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Найрозумніших, чесних і красивих,

Тих, кому всі гори по плечу –

Банківських працівників України

Я привітати щиро хочу!

Щастя вам, добра, здоров’я й миру,

Ну, і грошей – як же ви без них?

Зі святом, товариші банкіри!

І на депозит вам – цей вірш!

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Банківському працівнику в його славне свято ми бажаємо завжди тримати ніс за вітром і тонко чути економічний клімат, щоб фінанси не співали романси, і все було добре! Але, оскільки не можна жити однією лише роботою, бажаємо також і щастя в особистому житті!

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