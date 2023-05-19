Привітання з Днем банківського працівника 2023: картинки

20 травня, співробітники українських банків відзначають своє професійне свято – День банківського працівника України.
Традиційно, цього дня банківські службовці приймають офіційні привітання від посадовців, клієнтів та колег.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас гарні привітання та побажання з Днем банківського працівника.
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Привітання з Днем банківського працівника 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023Картинки з Днем банкіра 2023
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З Днем банківського працівника! Міцного здоров’я вам, взаєморозуміння та злагоди і нехай кожен новий день дарує Вам радість життя, втілює надії та сподівання краще.
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Прийми привітання з професійним святом від тих, хто всім серцем вірить в твій успіх! Зі святом!
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Вірші, побажання з Днем банкіра
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Без грошей жити не може цей світ,
Як людина не може без надії.
І давня професія – банкір
Сьогодні актуальна і важлива.
Пройдуть роки і зміниться наш світ,
Зникнути можуть міста і країни,
Але давня професія – банкір
На службі людям буде невпинно.
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Привітання з Днем банківського працівника 2023
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З Днем банкіра, прийми мої вітання! Нехай буде завжди повний твій гаманець і в житті нехай буде щастя!
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Ви, як істинний банкір,
Дуже пунктуальні.
Відкритий особливий світ
Все для вас реально.
Вам здоров’я і любові
Колектив бажає.
З днем банкіра від душі
У свято вітає!
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Привітання з Днем банківського працівника у прозіКартинки з Днем банківського працівника, з Днем банкіра 2023Картинки з Днем банківського працівника, з Днем банкіра 2023 З Днем банкіра 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023
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Великий день оспівують на всіх кутах,
І банківських службовців сьогодні вітають!
Посмішки світяться в їх радісних очах,
Шампанське в келихи розливають.
І всі слова сьогодні тільки Вам,
Хай вічно тривають радості хвилини.
Сьогодні люди ходять в банк як у храм,
В якому трудяться ангели валюти.
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Банківська сфера – немов темний ліс,
Якщо немає знань – краще і не лізь!
Бо тільки – найкращий ас,
У банківській роботі – вам покаже клас!
Банківський працівник – майстер на всі сто,
Знає досконально, шануйте ви його!
Позики та відсотки, курси всіх валют,
Будь-кого заплутають та тільки не його!
Бажаємо радості, щастя і любові!
Крапельку безумства – у банківській крові!
Нехай завжди сміються – серце і душа,
Багато вам здоров’я, щастя навіки!
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Привітання з Днем банківського працівника 2023
Привітання з Днем банківського працівника 2023
Привітання з Днем банківського працівника 2023
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Вітаю з Днем банківського працівника! Бажаю тобі скоріше досягти вершини і пізнати всі радощі світу!
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Я працівників банку сьогодні вітаю,
І в їх особливий день щиро побажаю,
Радісних буднів, і щоб жити в достатку,
Щоб всі справи завжди були в порядку.
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Картинки з Днем банківського працівника 2023Картинки , вірші з Днем банкіра 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023
Привітання з Днем банківського працівника 2023
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Прийміть найкращі вітання з нагоди професійного свята – Дня банківського працівника! Дозвольте побажати Вам плідної праці та творчого натхнення, нескінченної життєвої енергії, нових досягнень на благо вам. Особистого щастя і здоров’я.
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Вітаємо Зі святом! Дякуємо Вам за те, що Ви є і бажаємо Вам і надалі вдосконалювати Вашу професійну майстерність
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Привітання з Днем банківського працівника 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023Картинки , вірші з Днем банкіра 2023Привітання з Днем банківського працівника 2023
Привітання з Днем банківського працівника 2023
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Найрозумніших, чесних і красивих,
Тих, кому всі гори по плечу –
Банківських працівників України
Я привітати щиро хочу!
Щастя вам, добра, здоров’я й миру,
Ну, і грошей – як же ви без них?
Зі святом, товариші банкіри!
І на депозит вам – цей вірш!
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Банківському працівнику в його славне свято ми бажаємо завжди тримати ніс за вітром і тонко чути економічний клімат, щоб фінанси не співали романси, і все було добре! Але, оскільки не можна жити однією лише роботою, бажаємо також і щастя в особистому житті!
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Картинки з Днем банківського працівника, з Днем банкіра 2023
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