KOLA і Святослав Вакарчук випустили спільну романтичну пісню “Коли ми двоє” – ВІДЕО

Українська співачка КОLА і Святослав Вакарчук представили свою спільну творчу роботу – романтичну пісню, присвячену тим, хто перебуває в стані закоханості та з нетерпінням чекає зустрічі зі своєю другою половинкою.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: Роботи українських художників виставили на платформі Google Arts & Culture

В композиції під назвою “Коли ми двоє” відтворено всі почуття, що охоплюють людей у момент довгоочікуваної зустрічі: ніжність, бажання, натхнення, радість, а також легка туга, що супроводжує свідомість про неминучу розлуку.

Ця мелодія сповнена емоцій і відображає внутрішні переживання, які супроводжують кохання. Текст пісні відкриває душу і віддзеркалює глибоку співчутливість і терпляче очікування людей, які мріють знову бути разом.

Святослав Вакарчук: «Коли ми двоє» – пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з’явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії. І для них розлука з близькими є надважкою, а миті, коли випадає змога коротких зустрічей з дітьми, дружиною, чоловіком чи коханою людиною – справжнє щастя. Ідея зробити дует та заспівати разом саме з Настею (KOLA) виникла, коли їхав в свою чергову поїздку на схід. В авто тихо працювало радіо, я почув одну з пісень Насті, а за вікном в цей час було невеличке прифронтове місто, автівки з військовими, цивільні, які поспішали по своїх справах і серед всього цього стурбованого життя на узбіччі стояла, обійнявшись, пара: він у формі, вона – з невеличкою валізою. Я не знаю чи говорили вони про щось чи просто мовчали, чи щойно приїхала дівчина чи вже збиралась повертатись. Але в той момент зрозумів, що “Коли ми двоє”, то діалог двох. І дякую Насті, що тонко відчула те саме і пісня набула саме такого звучання».