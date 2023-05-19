Посадовець Київської ОВА та адвокат допомагали ухилянтам виїжджати за кордон

Адвоката та посадовця Київської ОВА викрили на організації незаконного перетину кордону через систему «Шлях».

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідство з’ясувало, що адвокат є громадянином рф та має посвідку на проживання в Україні. Саме він підшуковував осіб, які під час воєнного стану обмежені у перетині кордону. За гроші він організовував внесення даних про них у систему «Шлях» для безперешкодного виїзду з країни.

У таких діях адвокату сприяв посадовець Київської обласної військової адміністрації. Він надавав неправдиву інформацію іншим посадовцям ОВА для включення осіб до списків.

Адвоката затримали після одержання $8 тис. за організацію чергового незаконного перетину кордону вісьмома особами.

Нещодавно СБУ ліквідувала ще чотири канали виїзду ухилянтів за кордон — у Дніпропетровській, Чернівецькій, Черкаській та Одеській областях.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.