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Авіакомпанія “Нової пошти” виконала свій перший авіарейс

19.05.2023

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній Нова пошта, виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.

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Зазначається, що літак доправив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів Нової пошти із аеропорту Риги до польського Жешува.

Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну. Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією «RAF-Avia» на літаку ATR 72.

Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга.

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