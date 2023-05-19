Авіакомпанія “Нової пошти” виконала свій перший авіарейс

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній Нова пошта, виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.

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Зазначається, що літак доправив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів Нової пошти із аеропорту Риги до польського Жешува.

Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну. Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією «RAF-Avia» на літаку ATR 72.

Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень – щовівторка та щочетверга.