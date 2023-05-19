Привітання з Днем науки 2023: картинки та вірші

Наука в Україні завдяки наполегливій праці наших вчених має сучасні наукові школи та відомі технологічні розробки. Відомо, що високий професіоналізм українських вчених високо цінується у всьому світі і владі належить докласти максимум зусиль для його реалізації. У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки, а саме День науки.
В 2023 році День науки в Україні припадає на 20 травня
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас гарні привітання та побажання з Днем науки.
Привітання з Днем науки 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023Привітання з Днем науки 2023
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Вчений – він такий. Він тишу бібліотек
Не проміняє на застільне свято,
А пишність іскристих дискотек
Непотрібним вважатиме він завзято.
У газетах фотографій не знайдеш:
Не рок-зірка, улюбленець естради.
Серед його відкриттів ти живеш,
І він за це не вимагає нагороди.
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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
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Вітаємо з Днем науки. Золоті ваші руки, Мозок-комп’ютер, Вдача-шукач Допомагали вам не раз. Ваше життя надзвичайне. Нехай непізнана таємниця Стане книгою відкритою У день, особливий для вас. Вітаємо вас, творці ідей, Автори гіпотез і відкриттів. Всією долею дерзайте для людей, Довгий вік живіть і творіть!
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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
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Ми вітаєм з Днем науки.
Золоті Ви наші руки!
Ваші розум і знання,
Принесуть нам визнання!
Щось нове Ви відкривайте,
І на інших не зважайте.
Ви найкращі на землі,
Вам не має в цім рівні!
Ви творці таких ідей,
Щоб позаздрив б і єврей.
Хай над вами зірка сяє,
Лихо Вас завжди минає,
Душа відкрита для усіх,
Це все принесе Вам успіх!
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Привітання з Днем науки 2023
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Наука робить наше життя і комфортніше, і цікавіше, і простіше. Завдяки науці ми маємо ліки від багатьох хвороб. Сьогодні такий день, який нагадує про важливість науки. Це свято для науковців і всіх нас. З Днем науки, мій дорогий друже!
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Вітаємо всіх вчених
В славне свято, День Науки,
І за працю неперевершену
Всім ученим ми тиснемо руки.
Всім, хто любить науку,
Хоча б її поважає,
Я приємних відкриттів і важливих
По життю бажаю.
Ну а тим, хто не любить —
Бажаю науку любити,
Тому що, на жаль,
Нам ніяк без неї не прожити!
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Без науки не уявити майбутнє. Науку ж створюють вчені. Дякую за вашу роботу, за все, що ви створюєте! Нехай не буде меж у вашій трудовій діяльності, великих вам перспектив і відкриття нових горизонтів, дорогі вчені. Прийміть вітання з цим важливим днем — Днем науки!
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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
***
Науки дуже різні,
І все вже дуже важливі –
Вони нам допомагають
Зрозуміти цей складний світ!
науковці
До них мають схильність,
Жити без них не можуть,
Наука – їх кумир!
Кандидатам, лікарям,
Академікам, професорам
Ми бажаємо успіху, удачі
У підкоренні наукових вершин!
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Всі вчені країни
Твердо це знати повинні:
Ми вас дуже поважаємо,
З Днем науки вітаємо!
Нехай вам звучать найтепліші слова,
Буде світлою голова.
Щоб відкриття прийшли,
Застосування знайшли.
Щоб за це спасибі не забули.
***
Гарні картинки з Днем науки 2023
***
Наука — це те, що відділило нас від варварства і подарувало світло знань. Завдяки їй ми лікуємо хвороби, будуємо будинки і просто живемо. Весь світ, усе людське суспільство немислиме без науки та її досягнень. І не має сенсу це заперечувати. З святом Дня Науки!
***
День науки в Україні!
Відмічай це свято!
Щиро з ним тебе вітаю,
Знань зичу багато!
Щоб знаннями вміть ділитись
З майбутнім поколінням,
Переймають хай від тебе
Всі твої уміння!
Вдома теж придумай щось,
Щоб всі здивувалися,
Щоб гордилися тобою,
Та щоб милувалися!
***
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
***
Наука безсила без вчених, саме вони створюють майбутнє. Привітаємо тих, кого це стосується, з Днем науки — щастя, часу і бажання їм створювати всі ті, що звичайні люди отримують у готовому вигляді!
***
Я вітаю з днем науки!
Не складай у скруті руки!
Розуму тобі я зичу,
В світ свій хай наука кличе!
Щоб жилося на «відмінно»!
Нехай кращі переміни
У життя Господь приносить,
А душа – нірвани просить!
Зичу тобі написати
Дисертацію я нову,
Та щоб дали нагороду
За роботу наукову!
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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023
Вірші, привітання з Днем науки
***
Вчені шана вам, слава і поклін,
І поздоровлень маса з усіх боків,
Свою мрію ви в життя втілюєте завжди,
І відкриваєте, щось новеньке завжди.
Бажаємо вам успіхів, процвітання,
Виконання будь-якого вашого бажання,
Нехай ангел вас зберігає завжди,
Благополуччя вам, досягнень і добра
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Привітання з Днем науки 2023
***
Хочемо привітати вас з Днем науки. І сердечно, від щирого серця побажати багато нових відкриттів, побільше геніальних ідей і підкорення найнеймовірніших наукових висот. Нехай ваші голови завжди будуть розважливими і світлими. З усією щирістю бажаємо вам здоров’я і удачі, для досягнення ваших цілей! Всіх благ.
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День науки – це свято тих, хто присвятив своє життя науковій діяльності. Це свято людей, які вірять в силу наукової думки, націлені на відкриття нового. Свято нестандартного мислення і креативу.
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Привітання з Днем науки 2023
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