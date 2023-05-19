Привітання з Днем науки 2023: картинки та вірші

Наука в Україні завдяки наполегливій праці наших вчених має сучасні наукові школи та відомі технологічні розробки. Відомо, що високий професіоналізм українських вчених високо цінується у всьому світі і владі належить докласти максимум зусиль для його реалізації. У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки, а саме День науки.

В 2023 році День науки в Україні припадає на 20 травня

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас гарні привітання та побажання з Днем науки.

Привітання з Днем науки 2023 ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023 ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023 ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023 Привітання з Днем науки 2023

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Вчений – він такий. Він тишу бібліотек

Не проміняє на застільне свято,

А пишність іскристих дискотек

Непотрібним вважатиме він завзято.

У газетах фотографій не знайдеш:

Не рок-зірка, улюбленець естради.

Серед його відкриттів ти живеш,

І він за це не вимагає нагороди.

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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

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Вітаємо з Днем науки. Золоті ваші руки, Мозок-комп’ютер, Вдача-шукач Допомагали вам не раз. Ваше життя надзвичайне. Нехай непізнана таємниця Стане книгою відкритою У день, особливий для вас. Вітаємо вас, творці ідей, Автори гіпотез і відкриттів. Всією долею дерзайте для людей, Довгий вік живіть і творіть!

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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023 ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

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Ми вітаєм з Днем науки.

Золоті Ви наші руки!

Ваші розум і знання,

Принесуть нам визнання!

Щось нове Ви відкривайте,

І на інших не зважайте.

Ви найкращі на землі,

Вам не має в цім рівні!

Ви творці таких ідей,

Щоб позаздрив б і єврей.

Хай над вами зірка сяє,

Лихо Вас завжди минає,

Душа відкрита для усіх,

Це все принесе Вам успіх!

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Привітання з Днем науки 2023

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Наука робить наше життя і комфортніше, і цікавіше, і простіше. Завдяки науці ми маємо ліки від багатьох хвороб. Сьогодні такий день, який нагадує про важливість науки. Це свято для науковців і всіх нас. З Днем науки, мій дорогий друже!

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Вітаємо всіх вчених

В славне свято, День Науки,

І за працю неперевершену

Всім ученим ми тиснемо руки.

Всім, хто любить науку,

Хоча б її поважає,

Я приємних відкриттів і важливих

По життю бажаю.

Ну а тим, хто не любить —

Бажаю науку любити,

Тому що, на жаль,

Нам ніяк без неї не прожити!

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Без науки не уявити майбутнє. Науку ж створюють вчені. Дякую за вашу роботу, за все, що ви створюєте! Нехай не буде меж у вашій трудовій діяльності, великих вам перспектив і відкриття нових горизонтів, дорогі вчені. Прийміть вітання з цим важливим днем — Днем науки!

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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

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Науки дуже різні,

І все вже дуже важливі –

Вони нам допомагають

Зрозуміти цей складний світ!

науковці

До них мають схильність,

Жити без них не можуть,

Наука – їх кумир!

Кандидатам, лікарям,

Академікам, професорам

Ми бажаємо успіху, удачі

У підкоренні наукових вершин!

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Всі вчені країни

Твердо це знати повинні:

Ми вас дуже поважаємо,

З Днем науки вітаємо!

Нехай вам звучать найтепліші слова,

Буде світлою голова.

Щоб відкриття прийшли,

Застосування знайшли.

Щоб за це спасибі не забули.

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Гарні картинки з Днем науки 2023

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Наука — це те, що відділило нас від варварства і подарувало світло знань. Завдяки їй ми лікуємо хвороби, будуємо будинки і просто живемо. Весь світ, усе людське суспільство немислиме без науки та її досягнень. І не має сенсу це заперечувати. З святом Дня Науки!

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День науки в Україні!

Відмічай це свято!

Щиро з ним тебе вітаю,

Знань зичу багато!

Щоб знаннями вміть ділитись

З майбутнім поколінням,

Переймають хай від тебе

Всі твої уміння!

Вдома теж придумай щось,

Щоб всі здивувалися,

Щоб гордилися тобою,

Та щоб милувалися!

***

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

***

Наука безсила без вчених, саме вони створюють майбутнє. Привітаємо тих, кого це стосується, з Днем науки — щастя, часу і бажання їм створювати всі ті, що звичайні люди отримують у готовому вигляді!

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Я вітаю з днем науки!

Не складай у скруті руки!

Розуму тобі я зичу,

В світ свій хай наука кличе!

Щоб жилося на «відмінно»!

Нехай кращі переміни

У життя Господь приносить,

А душа – нірвани просить!

Зичу тобі написати

Дисертацію я нову,

Та щоб дали нагороду

За роботу наукову!

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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023 ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НАУКИ 2023

Вірші, привітання з Днем науки

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Вчені шана вам, слава і поклін,

І поздоровлень маса з усіх боків,

Свою мрію ви в життя втілюєте завжди,

І відкриваєте, щось новеньке завжди.

Бажаємо вам успіхів, процвітання,

Виконання будь-якого вашого бажання,

Нехай ангел вас зберігає завжди,

Благополуччя вам, досягнень і добра

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Привітання з Днем науки 2023

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Хочемо привітати вас з Днем науки. І сердечно, від щирого серця побажати багато нових відкриттів, побільше геніальних ідей і підкорення найнеймовірніших наукових висот. Нехай ваші голови завжди будуть розважливими і світлими. З усією щирістю бажаємо вам здоров’я і удачі, для досягнення ваших цілей! Всіх благ.

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День науки – це свято тих, хто присвятив своє життя науковій діяльності. Це свято людей, які вірять в силу наукової думки, націлені на відкриття нового. Свято нестандартного мислення і креативу.

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Привітання з Днем науки 2023