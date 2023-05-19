Норвегія передасть ЗСУ вісім MLRS

Україна незабаром отримає вісім реактивних систем залпового вогню MLRS M270 в рамках нового пакету військової допомоги з Норвегії.

Як передає Amazing Ukraine, інформацію про це повідомив Бьорн Арільд Грам, міністр оборони Норвегії.

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MLRS M270 вже перебувають на озброєнні Збройних Сил України. Українські бійці використовують їх проти російських окупантів із липня 2022 року. Ці бойові машини наша країна отримала у рамках військової допомоги від Великої Британії.

Влітку 2022 року Бьорн Арільд Грам вперше оголосив, що Норвегія передасть Україні системи MLRS. Щоправда, чи одержала їх наша країна – не повідомляється. Можливо, ці бойові машини увійшли до складу пакету військової допомоги від Великобританії, оскільки саме британці планували їх модернізувати.