Росіяни обстріляли автомобіль із електромонтерами на Сумщині. Загинули три людини

На Сумщині російські військові обстріляли автомобіль, у якому їхали електромонтери.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Окупанти обстріляли машину ПАТ «Сумиобленерго», яка їхала по польовій дорозі Юнаківської громади Сумського району. Водій та два електромонтери загинули.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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