Українську мову офіційно внесли в систему перекладів Єврокомісії — eTranslation. Це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів всіма 24 мовами ЄС.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Тепер українці можуть перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську.
“Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки — українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС. Для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі”, — йдеться у повідомленні Мінцифри.
У грудні 2022 року платформа для вивчення мов Duolingo повідомила, що після початку російського вторгнення в Україну українська мова почала набувати популярності у країнах світу, в тому числі тих, які розташовані далеко від зони конфлікту.
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