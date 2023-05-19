В «Укренерго» просять українців економити електроенергію у вечірні години

В «Укренерго» закликали українців знову почати економити електроенергію у вечірні години.

Вдень 19 травня обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході. Водночас триває ремонтна кампанія на деяких атомних та теплових електростанціях.

Через ці фактори обсяг виробництва електроенергії в країні зменшився. Її поки достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години необхідне ощадливе споживання.

В «Укренерго» просять перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вночі та вдень рівень споживання падає, тому частину електроенергії експортують у Молдову та Польщу. Це необхідно тому, що зберігати її великі обсяги довгий час неможливо.

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