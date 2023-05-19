Колишній футболіст «Динамо» і московського «Спартака» став до лав «Гвардії наступу»

Колишній футболіст київського «Динамо» і збірної України Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України у складі бригади наступу «Буревій».

Про це 48-річний спортсмен повідомив у Facebook.

«Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!», — написав Ващук.

Футболіст додав своє фото у військовій формі і підписану присягу.

Ващук зазначив, що його «близькі і рідні ще досі в шоці», а дехто його «ніколи не зрозуміє».

Владислав Ващук народився в Києві, займався у футбольній школі «Динамо», а в першій команді став її капітаном. Після десяти років в «Динамо» Ващук у 2003 році несподівано перейшов до головного антагоніста киян за часів СРСР — московського «Спартака», чим викликав обурення київських вболівальників. Втім це не завадило Ващуку у 2005-му повернутися до «Динамо» і провести у ньому ще три роки.

На початку повномасштабної російської агресії Ващук 15 днів із сином і дочкою провів у підвалі свого будинку в Гостомелі, рятуючись від обстрілів окупантів.

Раніше Сhas Newc розповідав, скільки бригад «Гвардії наступу» готові до бойових завдань.

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