CША дозволять ЄС надати Києву винищувачі F-16

Білий дім дав зрозуміти європейським союзникам, що надасть дозвіл на реекспорт винищувачів F-16 американського виробництва в Україну. Водночас конкретних запитів щодо такого дозволу наразі немає.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.

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Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм реекспорт винищувачів американського виробництва F-16 в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

CNN зазначає, що Білий дім стикається зі зростаючим тиском з боку членів Конгресу і союзників, які вимагають від нього допомогти Україні отримати ці літаки на тлі посилення російських повітряних атак на її територію.

Конкретних запитів на дозвіл немає

Водночас чиновникам адміністрації Байдена нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо реекспорту F-16, а співробітникам Державного департаменту, які зазвичай відповідають за оформлення документів для схвалення таких передач третім сторонам, не було сказано приступати до роботи, пише видання.

США, як і раніше, не бажають відправляти до Києва свої F-16, втім ці літаки є в розпорядженні кількох європейських країн, зокрема Нідерландів, які висловили готовність передати деякі з них Україні. США мають схвалити цю передачу, оскільки винищувачі містять “чутливі” американські технології. Як повідомили CNN офіційні особи, адміністрація Байдена готова схвалити реекспорт літаків в Україну, якщо союзники вирішать це зробити.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відмовився конкретно коментувати можливість відправки Сполученими Штатами винищувачів F-16 в Україну, але в цілому заявив, що США орієнтуються на “майбутні можливості” і потреби. За його словами, F-16 “не стоять на порядку денному” саміту лідерів країн Великої сімки (G7), який 19 травня розпочався в Японії, хоча це може обговорюватися в його кулуарах.

Очікується, що це питання щодо передачі Україні F-16 стане предметом дебатів на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, додає CNN із посиланням на джерела.