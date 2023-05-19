ПВК «Вагнер» намагається отримати зброю і техніку для війни в Україні з Малі — ЗМІ

ПВК «Вагнер» намагається отримати військову техніку та обладнання для війни в Україні з Малі.

Про це повідомив американський чиновник в коментарі CNN.

Посилаючись на дані американської розвідки, посадовець заявив, що адміністрація Байдена поінформована про спроби «вагнерівців». Поки ознак того, що найманці успішно придбали техніку, немає. Однак вони хочуть отримати міни, безпілотники, радари та контрбатарейні системи.

Малі — не єдина країна, до якої ПВК «Вагнер» звернувся за допомогою в Україні, вважають офіційні особи. У секретному документі розвідки США, який потрапив до рук журналістів, йдеться, що найманці також намагались придбати зброю в Туреччині.

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