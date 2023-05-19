Володимир Зеленський запросив спадкоємного принца Саудівської Аравії відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Саудівської Аравії, спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, повідомив Офіс президента 19 травня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Радіо Свобода“.
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Сторони обговорили двосторонні відносини та «питання глобального характеру».
«Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Володимир Зеленський також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру», – йдеться в повідомленні.
Президент також нагадав про роль Ер-Ріяду у поверненні з російського полону 10 іноземних громадян минулого року і висловив інтерес до подальшої співпраці для звільнення полонених.
«Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави. Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом», – додає ОП.
Пресслужба Мухаммада бін Салмана візит зустріч наразі не коментувала.
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