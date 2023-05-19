Повінь – зміна системи

Menu
Close

Володимир Зеленський запросив спадкоємного принца Саудівської Аравії відвідати Україну

19.05.2023

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Саудівської Аравії, спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, повідомив Офіс президента 19 травня.

Як передає Amazing Ukraine,  про це повідомляє “Радіо Свобода“.

Читай також: Українські сили збили літак РФ за допомогою Patriot – CNN

Сторони обговорили двосторонні відносини та «питання глобального характеру».

«Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Володимир Зеленський також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру», – йдеться в повідомленні.

Президент також нагадав про роль Ер-Ріяду у поверненні з російського полону 10 іноземних громадян минулого року і висловив інтерес до подальшої співпраці для звільнення полонених.

«Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави. Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом», – додає ОП.

Пресслужба Мухаммада бін Салмана візит зустріч наразі не коментувала.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
  • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
  • Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії
  • Українські сили збили літак РФ за допомогою Patriot – CNN
  • KOLA і Святослав Вакарчук випустили спільну романтичну пісню “Коли ми двоє” – ВІДЕО
  • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 