Бій Ломаченко — Хейні: де та коли дивитися поєдинок

У ніч на 20 травня відбудеться бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі.

На кону бою стоятимуть усі чотири чемпіонські пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO, які зараз належать Хейні.

Коли відбудеться бій Ломаченко — Хейні

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі, штат Невада, на арені MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть усі пояси легкого дивізіону. Початок основної програми вечора боксу запланований на 03:00 за Києвом, а головний бій розпочнеться близько 06:00.

Де дивитися бій Ломаченко — Хейні

Вечір боксу транслюватимуть американський сервіс ESPN+ (за системою PPV) та британський телеканал Sky Sports.

Трансляція бою на ESPN буде доступна за системою pay-per-view, або плати й дивися. Поєдинок можна буде переглянути за $59,99 (приблизно 2 200 грн). Вартість підписки на Sky Sports становить 46 фунтів (приблизно 2115 грн).

Де дивитися бій Ломаченко — Хейні в Україні

Українські телеканали показувати бій не будуть. Спочатку таку можливість розглядав сервіс MEGOGO, проте на початку травня теж вирішив відмовитися від трансляції. Спочатку про це пресслужба повідомила, відповідаючи на коментарі на своїй сторінці в Instagram.

«Ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, щоб не акцентувати увагу на подію. Вважаємо, що ця тема не повинна бути голосно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є більш важливі повідомлення. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу», — згодом більше детально пояснили у Megogo своє рішення для YouTube-каналу Тайк Майсон.

Заява Ломаченка про війну перед боєм з Хейні

18 травня на на прес-конференції перед боєм Ломаченко неоднозначно висловився про війну проти росії, коли його запитали про ситуацію в Україні.

«Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну», — сказав він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Ломаченко вступив до лав тероборони у своєму рідному Білгород-Дністровському на Одещині. Проте у серпні він вирішив повернутися у бокс і наприкінці жовтня провів перший бій після майже 11-місячної перерви. Тоді у американському Нью-Йорку Ломаченко здолав непереможного до цього бою 26-річного Джемейна Ортіса.

Останнім часом Ломаченко регулярно потрапляє у скандали. Зокрема, він за весь час повномасштабної війни він жодного разу прямо так і не засудив росію. Крім того, боксер продовжує активно захищати УМП (МП).

31 грудня в Instagram виклав фрагмент виступу митрополита Лонгіна. На відео священник, зокрема, казав, що «ураїнська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої і проти українського народу». За цей пост підписники та вболівальники жорстко розкритикували боксера, а той у відповідь закрив доступ до своєї Instagram-сторінки для користувачів з Україні.

Вже в березні мережу спровокувала фотографія Ломаченка з другом ватажка чеченських бойовиків Рамзана Кадирова, російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачовим, який підтримує війну.

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