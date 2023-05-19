США і союзники готові передати Україні F-16 — ЗМІ

Сполучені Штати та їх союзники планують передати Україні винищувачі F-16. При цьому літаки можуть безпосередньо постачати не США. Про це пише NBCNews з посиланням на високопоставленого посадовця з Білого дому.

Час, коли Україна отримає F-16, залишається невідомим, проте чиновник зазначив, що літаки не візьмуть участь у запланованому українському контрнаступі.

«Найближчими місяцями США та їх союзники вирішать, коли справді передати літаки, скільки ми їх надамо та хто саме передасть», — сказав посадовець.

Перед цим CNN повідомило, що американський президент Джо Байден проінформував лідерів G7, що США не проти підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Згодом цю інформацію підтвердили президент Володимир Зеленський та британський прем’єр Ріші Сунак.

«Вітаємо повідомлення про те, що США схвалять підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Велика Британія працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб забезпечити Україну необхідними бойовими повітряними силами», — напсиав Сунак у своєму Twitter.

За даними ЗМІ, навчання відбуватимуться не у США, а, ймовірно, у Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі. Раніше Yahoo! New писало, що американські військові за результатам тестувань українських пілотів дійшли висновку, що вони зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

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