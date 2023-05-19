20 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 травня
Сьогодні в Україні відзначають День банківських працівників.
У Саудівській Аравії — День незалежності (від Великої Британії, 1927).
У Східному Тиморі — День відновлення незалежності (від Індонезії, 2002).
Камерун святкує День проголошення республіки (1972).
У Камбоджі — День пам’яті.
Індонезія відзначає День національного пробудження.
Також сьогодні:
- Європейський день моря,
- Всесвітній день бджіл,
- Всесвітній день метрології.
Яке релігійне свято 20 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Акакія.
Він народився у III столітті в Каппадокії. Був сотником під час правління імператора Максиміліана. Акакій сповідував віру у Христа і відмовився зректися її. За це його піддали тортурам і зрештою відсікли голову.
День ангела 20 травня
Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Михайло, Степан, Давид, Стефан.
Які історичні події стались 20 травня
325 — відкрився Вселенський собор у Нікеї.
1498 — португальський мореплавець Васко да Гама першим з європейців дістався Індії.
1783 — підписано Версальський мир, що поклав край війні між Францією, Англією та Нідерландами.
1787 — засновано місто Єкатеринослав (нині — Дніпро).
1873 — фірма Levi Strauss & Co. отримала одноосібне право на виробництва штанів із заклепками на кишенях. Цю дату вважають днем народження джинсів.
1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.
1927 — Велика Британія визнала незалежність Саудівської Аравії.
1927 — американський льотчик Чарльз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт. Він тривав до 21 травня.
1956 — на атолі Бікіні США провели перше випробування термоядерної бомби.
1965 — катастрофа Boeing 720 поблизу Каїра (Єгипет) — загинула 121 людина.
1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9% мешканців висловилися проти від’єднання від Канади.
1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.
2009 — донецький «Шахтар» став володарем останнього в історії Кубку УЄФА, перемігши у фіналі німецький «Вердер» 2:1.
2019 — відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського.
2002 — міжнародне визнання незалежності Східного Тимору.
Хто народився 20 травня
1470 — П’єтро Бембо, італіський гуманіст, поет, кардинал.
1764 — Йоганн Шадов, німецький скульптор, автор квадриги з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.
1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник.
1830 — Мало Гектор, французький письменник.
1851 — Еміль Берлінер, американський винахідник грамофону і мікрофону.
1882 — Сігрід Унсет, норвезька письменниця, лауреат Нобелівської премії 1928 року.
1901 — Макс Ейве, нідерландський шахіст, 5-й чемпіон світу.
1913 — Вільям Хьюлетт, американський інженер, співзасновник компанії Hewlett-Packard.
1923 — Надін Гордімер, південноафриканська письменниця, лауреат Нобелівської премії 1991 року.
1943 — Альбано Каррізі, італійський співак.
1944 — Джо Кокер, англійський співак.
1946 — Шер, американська співачка.
1956 — Борис Акунін, російський письменник.
1985 — Кріс Фрум, британський велогонщик, 4-разовий переможець перегонів «Тур де Франс».
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