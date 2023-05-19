20 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 травня

Сьогодні в Україні відзначають День банківських працівників.

У Саудівській Аравії — День незалежності (від Великої Британії, 1927).

У Східному Тиморі — День відновлення незалежності (від Індонезії, 2002).

Камерун святкує День проголошення республіки (1972).

У Камбоджі — День пам’яті.

Індонезія відзначає День національного пробудження.

Також сьогодні:

Європейський день моря,

Всесвітній день бджіл,

Всесвітній день метрології.

Яке релігійне свято 20 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Акакія.

Він народився у III столітті в Каппадокії. Був сотником під час правління імператора Максиміліана. Акакій сповідував віру у Христа і відмовився зректися її. За це його піддали тортурам і зрештою відсікли голову.

День ангела 20 травня

Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Михайло, Степан, Давид, Стефан.

Які історичні події стались 20 травня

325 — відкрився Вселенський собор у Нікеї.

1498 — португальський мореплавець Васко да Гама першим з європейців дістався Індії.

1783 — підписано Версальський мир, що поклав край війні між Францією, Англією та Нідерландами.

1787 — засновано місто Єкатеринослав (нині — Дніпро).

1873 — фірма Levi Strauss & Co. отримала одноосібне право на виробництва штанів із заклепками на кишенях. Цю дату вважають днем народження джинсів.

1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1927 — Велика Британія визнала незалежність Саудівської Аравії.

1927 — американський льотчик Чарльз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт. Він тривав до 21 травня.

1956 — на атолі Бікіні США провели перше випробування термоядерної бомби.

1965 — катастрофа Boeing 720 поблизу Каїра (Єгипет) — загинула 121 людина.

1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9% мешканців висловилися проти від’єднання від Канади.

1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.

2009 — донецький «Шахтар» став володарем останнього в історії Кубку УЄФА, перемігши у фіналі німецький «Вердер» 2:1.

2019 — відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського.

2002 — міжнародне визнання незалежності Східного Тимору.

Хто народився 20 травня

1470 — П’єтро Бембо, італіський гуманіст, поет, кардинал.

1764 — Йоганн Шадов, німецький скульптор, автор квадриги з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.

1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник.

1830 — Мало Гектор, французький письменник.

1851 — Еміль Берлінер, американський винахідник грамофону і мікрофону.

1882 — Сігрід Унсет, норвезька письменниця, лауреат Нобелівської премії 1928 року.

1901 — Макс Ейве, нідерландський шахіст, 5-й чемпіон світу.

1913 — Вільям Хьюлетт, американський інженер, співзасновник компанії Hewlett-Packard.

1923 — Надін Гордімер, південноафриканська письменниця, лауреат Нобелівської премії 1991 року.

1943 — Альбано Каррізі, італійський співак.

1944 — Джо Кокер, англійський співак.

1946 — Шер, американська співачка.

1956 — Борис Акунін, російський письменник.

1985 — Кріс Фрум, британський велогонщик, 4-разовий переможець перегонів «Тур де Франс».

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