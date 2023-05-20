Нічна атака на Київ: ППО знищила всі повітряні цілі

Всі ворожі БПЛА типу «Shahed», якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 20 травня, було знищено силами ППО.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.

Наслідки падіння уламків

В Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському р-ні – дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.

Також там зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня.

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