Окупанти вночі вдарили авіацією по Херсонській області, є загиблі

В ніч на 20 травня російські окупанти завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. На жаль, є загиблі внаслідок влучання у приватний будинок.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Берислав

Близько о 4:00 окупанти вчергове вдарили по Бериславу. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік й жінка.

Кіндійка

Внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними ворог вдарив по населених пунктах авіацією. Внаслідок цього були пошкоджені будинки цивільних, господарські споруди й автотранспорт. Наразі на місці працюють правоохоронці.

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