Білий дім назвав умову, за якої Україна отримуватиме винищувачі F-16

Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по росії.

Про це заявив Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки.

«Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із ключовою умовою, що Сполучені Штати не дозволяють і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною», — зазначив він.

Терміни, коли Київ отримає літаки, скільки їх буде поставлено і які країни їх нададуть, залишаються неясними, але чиновник підкреслив, що вони не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу проти росії. Але ці винищувачі допоможуть у розбудові українських військово-повітряних сил.

Представник Білого дому підкреслив, що Україна погоджується з такою позицією і послідовно її дотримувалась, коли отримувала далекобійну західну зброю.

«Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки», — заявив Салліван.

Раніше Chas News розповідав, що відомо про винищувачі F-16, які хоче отримати Україна.

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