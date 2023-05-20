Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську (фото)

У суботу, 20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив Вадим Лях, глава Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації.

Сьогодні близько 5:00 окупанти вдарили ракетою по приватному будинку на вулиці Мартиненка. На щастя, ніхто не постраждав. Через обстріл у Слов’янську пошкоджені 10 приватних будинків.

Також, за даними Донецької ОВА, російські війська за минулу добу обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Торецьк, а також Часовоярську, Соледарську та Лиманську громади.

Внаслідок атак ворога є руйнування. За добу через обстріли загинули двоє мирних жителів Донецької області.

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