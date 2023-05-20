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Ще 10 російських цілей: у СБУ показали бойову роботу спецпризначенців (відео)

20.05.2023

За тиждень спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» знищили ще 10 одиниць російської техніки.

Відео роботи бійців показали у пресслужбі СБУ.

«Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів»,— йдеться в повідомленні.

Так, протягом цього тижня спецпризначенці знищили:

  • танк
  • чотири БМП
  • два бронеавтомобілі
  • два будівлі з особовим складом противника
  • вантажівку з боєприпасами.

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