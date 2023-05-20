Ще 10 російських цілей: у СБУ показали бойову роботу спецпризначенців (відео)

За тиждень спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» знищили ще 10 одиниць російської техніки.
Відео роботи бійців показали у пресслужбі СБУ.
«Наші воїни ні на мить не припиняють відстежувати та «мінусувати» окупантів»,— йдеться в повідомленні.
Так, протягом цього тижня спецпризначенці знищили:
- танк
- чотири БМП
- два бронеавтомобілі
- два будівлі з особовим складом противника
- вантажівку з боєприпасами.
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