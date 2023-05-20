Санта Клаус існує, народилася нова реактивна коаліція — Резніков про передачу літаків

Сьогодні, 20 травня, міністр оборони Олексій Резніков привітав створення коаліції з передачі Україні західних винищувачів.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав про свій передноворічний допис, в якому просив Санту надати Україні більше зброї, зокрема винищувачі.

«Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція!», — написав міністр.

Резніков подякував міністрам зі США, Великої Британії, Данії, Бельгії та Нідерландів за рішення навчати українських пілотів.

«Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!», — додав очільник МОУ.

Раніше Білий дім підтвердив, що Україна отримає винищувачі, але назвав умову за якої це можливо. Chas News розповідав, що відомо про винищувачі, які хоче отримати Україна.

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