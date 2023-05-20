Через атаки є відключення у шести областей, у Києві діють аварійні

Станом 20 травня через обстріли без світла залишаються жителі шести областей, зокрема 5 тис. людей у Києві та на Київщині.

У столиці та області відключення через технологічні порушення, тривають ремонтні роботи, повідомили у Міністерстві енергетики.

На Донеччині через постійні атаки знеструмлено п’ять населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів відключенні частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також світла немає у шести населених пунктах на Миколаївщині. Причина відключень у більше тисячі споживачів — несприятливі погодні умови. Тривають відновлювальні роботи.

У відомстві додають, що за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тис. споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

Наразі експорт електроенергії не планується. Імпорт із Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються, система працює стабільно.

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