На Рівненщині підприємство критичної інфраструктури мало серед власників росіян — Нацполіція

Правоохоронці виявили, що серед засновників одного з підприємств-об’єктів критичної інфраструктури у Рівненській області був громадянин росії.

Про це повідомили у Нацполіції.

За даними слідства, у 2015 році до структури власності одного з товариств у регіоні через компанію-нерезидента доєдналися російські громадяни. Вони були керівниками підприємств на території рф.

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни переоформили свої частки власності на підконтрольних осіб, щоб приховати свою причетності до обслуговування оборонно-промислових комплексів рф.

Так, вони намагалися приховати реальних бенефіціарних власників й інформацію про те, що підприємством керують громадяни рф.

Зараз майно нерухоме товариства знаходиться під арештом, але підприємство продовжує працювати. Правоохоронці готують матеріали для передачі активів в управління АРМА для відшкодування збитків, завданих державі внаслідок збройної агресії рф,

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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