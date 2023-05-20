У Міноборони натякнули, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Американські винищувачі F-16 можуть патрулювати повітряний простір України вже цієї осені.

Про це натякнули у Twitter Міністерства оборони.

«Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!» — йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше привітав створення коаліції з передачі Україні західних винищувачів. Він заявив, що українські пілоти вже чекають старту навчань на F-16.

Раніше Білий дім підтвердив, що Україна отримає винищувачі, але назвав умову за якої це можливо. Chas News розповідав, що відомо про винищувачі, які хоче отримати Україна.

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