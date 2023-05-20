Ситуація критична, але ЗСУ тримають оборону: у Міноборони прокоментували «взяття» Бахмута

У Міністерстві оборони спростували чергову заяву Пригожина про захоплення міста Бахмут росіянами.

Про це заявила заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, попри важкі бої українські військові продовжують тримати оборону.

«В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор», — зазначила Маляр.

Сьогодні, 20 травня, у пресслужбі власника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина оприлюднили заяву про нібито повне взяття Бахмута росіянами.

«Сьогодні опівдні, о 12 годині, повністю був взятий Бахмут. Остання ділянка багатоповерхівки «Літак». 224 дні тривала операція зі взяття Бахмута», — сказав Пригожин.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.