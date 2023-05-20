У Криму пролунав вибух на аеродромі: пошкоджений російський Мі-8 — ЗМІ

Сьогодні, 20 травня, в окупованому Криму через вибух пошкоджений бойовий ворожий вертоліт Мі-8.

Про це пише видання «РБК-Україна» з посиланням на джерела в українській розвідці.

Зазначають, що інцидент стався на аеродромі «Кача», який розташований неподалік від Севастополя. Там дислокується 318 змішаний авіаційний полк.

«В тимчасово окупованому Криму чергова «бавовна». Внаслідок вибуху близько першої ночі вражено та виведено з ладу військових вертоліт Мі-8 зі складу 318 полку», — сказав співрозмовник.

Наразі росіяни офіційно не коментували вибухи, зі слів джерел, порушили кримінальну справу. Також у населених пунктах неподалік посилили фільтраційні заходи.

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