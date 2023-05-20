Росіяни накрили «Градами» Торецьк: серед поранених 11-річна дитина (фото)

Сьогодні, 20 травня, росіяни обстріляли з «Градів» Торецьк на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об’єкти, зокрема, лікарня», — розповів Кириленко.

П’ятеро людей зазнали поранення, в тому числі 11-річна дитина. Постраждалим надали медичну допомогу, їхній стан задовільний.

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